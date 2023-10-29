"كلما جاءت قذيفة نضحك"... من سوريا لا فلسطين

انتشر فيديو قيل إنّه لأب فلسطينيّ يُحاول إضحاك ابنته عند سماع صوت القذائف للتخفيف من خوفها. إلا أن الفيديو في الحقيقة مصوّر في سوريا قبل ثلاث سنوات، بحسب فرانس برس.