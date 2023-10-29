أطفال يبحثون عن طعامٍ بين الأنقاض... في غزّة أم لبنان؟

انتشر فيديو زعم ناشروه أنّه لأطفالٍ يبحثون عن طعامٍ بين الأنقاض في غزّة، إلا أنّ الفيديو في الحقيقّة مصوّر في شمال لبنان عام 2021 بعد حريقٍ طال مخيماً للاجئين السوريين، بحسب فرانس برس.