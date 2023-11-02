فيديو لانفجار مرفأ بيروت لا غزة...

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنّه لانفجارٍ ضخمٍ ناجمٍ عن القصف على غزّة، إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.