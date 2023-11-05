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ما صحة وقف التدريس في كل المؤسسات التربوية غدا؟

افادت معلومات الـ LBCI أن لا قرار بإعلان وقف التدريس في كل المؤسسات التربوية غدا، مع استمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية.