خبر وفاة والدة الفتيات ضحايا الإستهداف في عيناتا... ما صحته؟

خبر وفاة والدة الفتيات ضحايا الإستهداف في عيناتا... ما صحته؟

إنتشر خبر مفاده وفاة والدة الفتيات اللواتي استهدفهن القصف الإسرائيلي أمس.



وقد نفت بلدية عيناتا الخبر، مشيرة إلى أن الوالدة في المستشفى وتعالج.



ودعت وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نشر كل ما يتعلق بوقائع هذه المجزرة."