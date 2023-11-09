ما حقيقة هذه الصورة من غزة؟

انتشرت صورة بشكل كثيف تظهر مجموعة من الفلسطينيين يتناولون الطعام على مائدة واحدة، على الأنقاض، وسط الدمار في غزة.



إلا أن هذه الصورة تبين أنها من صنع الذكاء الاصطناعي، إذ ان التشوهات واضحة في معالم الأشخاص.