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زهران: تغريدة مفبركة باسمي

خبر كاذب
2023-11-11 | 12:57
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زهران: تغريدة مفبركة باسمي
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زهران: تغريدة مفبركة باسمي

اعلن مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران على صفحته على تلغرام أنه "يتم التداول بتغريدة مفبركة باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "اجتماعات مغلقة تدور في اقبية معراب…".

وأشار زهران إلى أنه لن يعيد نشر التغريدة، لأن ليس لها أي أساس من الصحة وأنه يحتفظ لنفسه بحق مقاضاة المزورين والمروجين للتغريدة المزعومة.
 

 

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