حزب الله ينفى إجراء التايمز البريطانية مقابلة مع قائد عسكري في الحزب

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله المقال الذي نشرته صحيفة التايمز البريطانية وأعادت نشره عنها الصانداي تايمز وعدد من وسائل ‏الإعلام والمواقع الإلكترونية الغربية والعربية، وهو مقال للكاتب انطوني لويد زعمت فيه الصحيفة أنها ‏أجرت مقابلة صحفية مع من أسمته قائداً عسكرياً مخضرماً في حزب الله ونشرت على ‏لسانه مجموعة من المواقف والتصريحات السياسية والعسكرية. ‏



وأكد حزب الله أن المقابلة المزعومة ليست سوى اختلاق ‏رخيص من نسج خيال الكاتب وادعاءاته الكاذبة، نافية بشدة أن يكون الصحافي المذكور ‏أجرى في الأساس مقابلة مع أحد المسؤولين فضلاً عما ورد فيها ونُسب إليه زوراً.



واسف للإنحدار المهني والأخلاقي الخطير الذي انزلقت إليه هذه الصحيفة وعدد كبير من ‏وسائل الإعلام الغربية بعيداً عما كانت تزعمه من المهنية والموضوعية والدقة والحياد، ‏وهي مزاعم سقطت بالكامل أثناء تغطية العدوان الصهيوني على غزة وعلى لبنان.‏