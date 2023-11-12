ما صحة القاء اسرائيل لمناشير في الجنوب؟

بعد انتشار أخبار عن القاء اسرائيل لمناشير في الجنوب اللبناني، تبين أن هذا الخبر غير صحيح، خصوصاً وأنوسائل إعلام إسرائيلية كأنت أوردت هذا الخبر الكاذب وجرى تناقله.