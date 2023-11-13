تصوير فيلم لبناني... الفلسطينيون لم يتظاهروا في هذا الفيديو بإصابة طفلة

انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها حسابات لمسؤولين إسرائيليين، مقاطع فيديو وصور يدّعي ناشروها أنّها لفلسطينيين يمثّلون مشاهد القتل والموت، على غرار فيديو قيل إنّه يُظهر فلسطينيين يتظاهرون بإصابة طفلة في غزّة. لكن هذا المشهد لم يصوّره فلسطينييون للتضليل مثلما ادّعت المنشورات، بل هو في الحقيقة من تصوير فيلم لبناني قصير عن حياة الفلسطينيين، بحسب فرانس برس.





وبالتالي، ما ورد في هذا المنشور ادناه، كاذب: