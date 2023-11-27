فيديو "الاشبال الفلسطينيين"... هل هو فعلاً من صفقة التبادل؟

بعد انتشار فيديو بشكل واسع، لفتيان فلسطينيين مكبلين من قبل القوات الاسرائيلية، قيل أنهم من ضمن صفقة تبادل الاسرى الاولى بين حماس واسرائيل، تبين أن الفيديو منشور على يوتيوب في 10 تشرين الأول، أي ما قبل صفقة التبادل.





