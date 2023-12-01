شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة

نشر الصليب الاحمر اللبناني التوضيح التالي عبر حسابه على منصة X: "خلال الساعات القليلة الماضية قام أشخاص ذوو نوايا سيئة ببث شائعات كاذبة من خلال نشر صورتين لفتاتين واحدة منهما لمتطوعة في الصليب الأحمر اللبناني على انهما لذات الشخص.



يود الصليب الأحمر اللبناني أن يوضح أن هذه الشائعة عارية عن الصحة تماما وأن الصورتين المنتشرتين ليستا لنفس الشخص. إننا ندين هذه الادعاءات الكاذبة والمدمرة التي تعرض سلامة وأمن متطوعة في الصليب الأحمر اللبناني للخطر.



ونطلب من الجهات المعنية التوقف فورا عن نشر هذه الشائعات."