مقاتل في حماس يقتاد جندياً إسرائيلياً خلال "طوفان الأقصى"... ما الحقيقة؟

انتشرت صورة تظهر أحد المقاتلين في حركة حماس يقتاد جنديا إسرائيلياً ، ضمن عملية "طوفان الأقصى".بتدقيق الـ LBCI تبين أن الصورة هي لمناورات دفاعية في قطاع غزة تحمل اسم "الصمود والتحدي"، في 25 آذار 2018.يمكن الاطلا على الصورة وغيرها ضمن الخبر الوارد على أحد المواقع الفلسطينية ().