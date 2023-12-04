صورة لرضيعة أُنقذت بعد شهر أم 3 ساعات من تحت انقاض غزة؟



بعد انتشار صورة لرضيعة أُنقذت، قيل أن ذلك تمّ بعد شهر من تواجدها تحت الأنقاض في غزّة. أوضح أحد عناصر الدفاع المدني لفرانس برس، إنّ الطفلة أنقذت بعد ما ظلّت تحت الأنقاض "ثلاث ساعات"، وليس ثلاثين يوماً مثلما ادّعت المنشورات.