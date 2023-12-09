"تيار المستقبل" نفى علاقته ببيان مشبوه وزع بإسم انصاره

اعلن "تيار المستقبل" في بيان: "يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات، بيان بإسم أنصار تيار المستقبل في الشمال يهاجم ويسيء لشخص رئيس جمعية بيروت للتنمية احمد هاشمية وعدد من الشخصيات الطرابلسية".



أضاف :"يهم تيار المستقبل في طرابلس والشمال ان ينفي جملةً وتفصيلاً اي علاقة له لا من قريب او من بعيد او لأنصاره في هذا البيان".