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"تيار المستقبل" نفى علاقته ببيان مشبوه وزع بإسم انصاره

خبر كاذب
2023-12-09 | 02:45
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&quot;تيار المستقبل&quot; نفى علاقته ببيان مشبوه وزع بإسم انصاره
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"تيار المستقبل" نفى علاقته ببيان مشبوه وزع بإسم انصاره

اعلن "تيار المستقبل" في بيان: "يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات، بيان بإسم أنصار تيار المستقبل في الشمال يهاجم ويسيء لشخص رئيس جمعية بيروت للتنمية احمد هاشمية وعدد من الشخصيات الطرابلسية". 

أضاف :"يهم تيار المستقبل في طرابلس والشمال ان ينفي جملةً وتفصيلاً اي علاقة له لا من قريب او من بعيد او لأنصاره في هذا البيان".

 

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