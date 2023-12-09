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"تيار المستقبل" نفى علاقته ببيان مشبوه وزع بإسم انصاره
خبر كاذب
2023-12-09 | 02:45
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"تيار المستقبل" نفى علاقته ببيان مشبوه وزع بإسم انصاره
اعلن "تيار المستقبل" في بيان: "يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات، بيان بإسم أنصار تيار المستقبل في الشمال يهاجم ويسيء لشخص رئيس جمعية بيروت للتنمية احمد هاشمية وعدد من الشخصيات الطرابلسية".
أضاف :"يهم تيار المستقبل في طرابلس والشمال ان ينفي جملةً وتفصيلاً اي علاقة له لا من قريب او من بعيد او لأنصاره في هذا البيان".
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