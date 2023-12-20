الأب عازار يوضح: لم اُدلِ بأيِّ تصريحٍ في شأن إضراب المدارس الكاثوليكيَّة المفتوح

إستنكر الأب بطرس عازار، النائب العام الأنطوني، بيانا نسبتهُ إليه إحدى الوسائل الإعلاميَّة، وأكَّد أنَّه لم يُدلِ "بأيِّ تصريحٍ يتعلَّقُ بإضراب المدارس الكاثوليكيَّة المفتوح،" وأنَّهُ "مؤيِّدٌ لموقف الأمانة العامَّة لهذه المدارس، لأنَّ ما صدر عن مجلس النواب اللبناني يرمي إلى ضرب المؤسَّسات التربويَّة الخاصَّة في لبنان".