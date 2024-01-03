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ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه للحظة استهداف المبنى لاغتيال العاروري في الضاحية؟

انتشر فيديو قيل أنه يظهر لحظة استهداف القيادي في حركة حماس صالح العاروري، إلا أنه بعد التدقيق تبين أن الفيديو قديم للحظة تفجير الجيش الإسرائيلي منزل الأسير خالد خروشة في نابلس شمال الضفة الغربية.