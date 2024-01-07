على أثر عملية القرصنة في المطار: رسالتان نصيتان على هواتف اللبنانيين ... ما حقيقتهما؟ (صور)

على أثر عملية القرصنة التي تعرّض لها مطار رفيق الحريري الدولي، وصلت للبنانيين على هواتفهم رسالتين نصيتين، الاولى ظهرت وكأنها مرسلة من قبل شعبة المعلومات والثانية من قبل شركة طيران الشرق الاوسط.



إلا أن هاتين الرسالتين لا اساس لهما من الصحة ومصدرهما مجهول.