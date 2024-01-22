ما صحة الفيديو المتداول حول حادثة طعن في خلدة؟

أوضحت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بشأن الفيديو الذي يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام احد الاشخاص بطعن آخر عدة طعنات ما أدى الى مقتله وأن الحادثة حصلت في محلة خلدة، أن هذه الحادثة لم تحصل في لبنان انما في دولة اخرى.



وطلبت شعبة المعلومات عدم تداول مثل هذه الاخبار قبل التأكد من صحتها.