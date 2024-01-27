مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: لا علاقة للزلازل بالطقس

جددت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari التأكيد على أن "لا علاقة للزلازل بالطقس".



وقالت في بيان: "اليوم حدثت هزة ارتدادية في تركيا بقوة 5.2 على مقياس ريختر. وحتى لا يبادر المهولون الى الحديث عن هزات أو زلازل مرتبطة بالمنخفضات (وليس العواصف) التي يتعرض لها لبنان، فلا رابط بين ما يحدث فوق القشرة الارضية من مناخ وما يحدث تحتها من هزات".

