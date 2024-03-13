ما صحة وفاة اللايدي مادونا؟

تناقل بعض المواقع الالكترونية خبر وفاة اللايدي مادونا، الا انه تبين ان هذا الخبر غير صحيح، وبحسب ما علمت الـ LBCI، أن والدة اللايدي مادونا هي من توفيت مساء اليوم.



ونشرت اللايدي مادونا ستوري عبر حسابها على انستغرام، صورة تجمعها بوالدتها مع كلمة "ماما".