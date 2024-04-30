الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصدر في أمن الدولة ينفي الأخبار عن فبركة الجهاز لضبط عمليّة تهريب
خبر كاذب
2024-04-30 | 01:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصدر في أمن الدولة ينفي الأخبار عن فبركة الجهاز لضبط عمليّة تهريب
نفى مصدر في أمن الدولة ما ورد في جريدة الأخبار صباح الثلاثاء عن فبركة أمن الدولة لضبط عمليّة تهريب، و"ذلك ضمن مسلسل معروفة رعايته لدى الجريدة، التي عادةً ما تطالعنا بأخبارٍ لا تمتّ الى الحقيقة بِصلة".
وأكد المصدر أن "العمليّة المذكورة كانت أكثر من ناجحة في كلّ المعايير الأمنيّة والعسكريّة، وقد كانت بإشرافٍ لحظويّ من القضاء، تمّ على أثرها ضبط تهريب كميّة كبيرة من الكابتاغون فاقت ١١ مليون حبّة، ضمن عمليّة تبادل تنطلق من عدّة دول".
وأوضح أن "الهدف من استبقائها في مرفأ بيروت من قبل أمن الدولة، كان رصد عمليّة المقايضة وتوقيف المشاركين فيها، وهو ما يعرفه تماماً القضاء والجهاز الأمنيّ المتابع للعمليّة مع جهاز أمن الدولة".
وتابع المصدر بالقول:" اتّقوا الله بما تبقّى من الأمن والعلاقات بين لبنان وأشقائه العرب، لأن العمليّة كانت وجهتها إحدى الدول العربيّة التي أثارت تهنأتها لجهاز أمن الدولة حفيظة المتضررين".
أخبار لبنان
خبر كاذب
الدولة
الأخبار
فبركة
الجهاز
عمليّة
تهريب
نقل السيارات الفاخرة عبر القوارب خلال فيضانات دبي؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-27
جعجع: تم تعطيل الانتخابات الرئاسية والبلدية والمشكلة اليوم في لبنان هي وجود دويلة داخل الدولة تُصادر القرار وتُسهّل التهريب عبر المعابر غير الشرعية التي مر عبرها قاتلو باسكال سليمان إلى سوريا
آخر الأخبار
2024-04-27
جعجع: تم تعطيل الانتخابات الرئاسية والبلدية والمشكلة اليوم في لبنان هي وجود دويلة داخل الدولة تُصادر القرار وتُسهّل التهريب عبر المعابر غير الشرعية التي مر عبرها قاتلو باسكال سليمان إلى سوريا
0
امن وقضاء
2024-03-27
إحباط عمليّة تهريب 148 كلغ من حشيشة الكيف إلى اوروبا عبر مطار بيروت (صور)
امن وقضاء
2024-03-27
إحباط عمليّة تهريب 148 كلغ من حشيشة الكيف إلى اوروبا عبر مطار بيروت (صور)
0
صحف اليوم
2024-03-25
تعاونية موظفي الدولة تضاعف منح التعليم 10 مرات (الأخبار)
صحف اليوم
2024-03-25
تعاونية موظفي الدولة تضاعف منح التعليم 10 مرات (الأخبار)
0
أمن وقضاء
2024-03-03
مصدر في أمن الدولة يوضح خبر رفض ترقية الرتباء المجازين
أمن وقضاء
2024-03-03
مصدر في أمن الدولة يوضح خبر رفض ترقية الرتباء المجازين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر كاذب
2024-04-23
نقل السيارات الفاخرة عبر القوارب خلال فيضانات دبي؟
خبر كاذب
2024-04-23
نقل السيارات الفاخرة عبر القوارب خلال فيضانات دبي؟
0
أخبار لبنان
2024-04-13
رئيسة المركز التربوي: ما يتم تداوله حول المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية غير رسمي
أخبار لبنان
2024-04-13
رئيسة المركز التربوي: ما يتم تداوله حول المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية غير رسمي
0
خبر كاذب
2024-03-13
ما صحة وفاة اللايدي مادونا؟
خبر كاذب
2024-03-13
ما صحة وفاة اللايدي مادونا؟
0
خبر كاذب
2024-01-27
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: لا علاقة للزلازل بالطقس
خبر كاذب
2024-01-27
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: لا علاقة للزلازل بالطقس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-04-28
لقاء حزب الله - "الاشتراكي": هذا ما تمت مناقشته (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2024-04-28
لقاء حزب الله - "الاشتراكي": هذا ما تمت مناقشته (الأنباء الكويتية)
0
خبر كاذب
01:44
مصدر في أمن الدولة ينفي الأخبار عن فبركة الجهاز لضبط عمليّة تهريب
خبر كاذب
01:44
مصدر في أمن الدولة ينفي الأخبار عن فبركة الجهاز لضبط عمليّة تهريب
0
صحف اليوم
2024-04-28
حزب الله - الإشتراكي: اللقاء الأخير بين الحزبين يرتكز على أمرين... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2024-04-28
حزب الله - الإشتراكي: اللقاء الأخير بين الحزبين يرتكز على أمرين... (الأنباء الكويتية)
0
آخر الأخبار
11:32
الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب الحكومة بعدم إضاعة الفرصة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى ونتوجه للسنوار ونطالبه بالموافقة على الصفقة ونطالب مجلس الحرب بالموافقة على أي صفقة
آخر الأخبار
11:32
الجزيرة نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب الحكومة بعدم إضاعة الفرصة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى ونتوجه للسنوار ونطالبه بالموافقة على الصفقة ونطالب مجلس الحرب بالموافقة على أي صفقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تفاصيل ما تشهده المملكة السعودية من تحركات
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تفاصيل ما تشهده المملكة السعودية من تحركات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جرى في السعودية يوم الاثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ماذا جرى في السعودية يوم الاثنين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
2
صحة وتغذية
09:27
أسترازينيكا تعترف للمرة الأولى... هل من علاقة بين لقاحها المضاد لكورونا والآثار الجانبية المميتة لتخثر الدم؟
صحة وتغذية
09:27
أسترازينيكا تعترف للمرة الأولى... هل من علاقة بين لقاحها المضاد لكورونا والآثار الجانبية المميتة لتخثر الدم؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
4
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
5
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
6
منوعات
09:49
بالأبيض والأسود والكثير من الحب... صورة تُكشف للمرة الأولى لويليام وكيت بمناسبة الذكرى الـ13 لزواجهما (صورة)
منوعات
09:49
بالأبيض والأسود والكثير من الحب... صورة تُكشف للمرة الأولى لويليام وكيت بمناسبة الذكرى الـ13 لزواجهما (صورة)
7
اسرار
23:49
أسرار الصحف 30-04-2024
اسرار
23:49
أسرار الصحف 30-04-2024
8
صحة وتغذية
05:53
أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه
صحة وتغذية
05:53
أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More