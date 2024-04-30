مصدر في أمن الدولة ينفي الأخبار عن فبركة الجهاز لضبط عمليّة تهريب

نفى مصدر في أمن الدولة ما ورد في جريدة الأخبار صباح الثلاثاء عن فبركة أمن الدولة لضبط عمليّة تهريب، و"ذلك ضمن مسلسل معروفة رعايته لدى الجريدة، التي عادةً ما تطالعنا بأخبارٍ لا تمتّ الى الحقيقة بِصلة".



وأكد المصدر أن "العمليّة المذكورة كانت أكثر من ناجحة في كلّ المعايير الأمنيّة والعسكريّة، وقد كانت بإشرافٍ لحظويّ من القضاء، تمّ على أثرها ضبط تهريب كميّة كبيرة من الكابتاغون فاقت ١١ مليون حبّة، ضمن عمليّة تبادل تنطلق من عدّة دول".



وأوضح أن "الهدف من استبقائها في مرفأ بيروت من قبل أمن الدولة، كان رصد عمليّة المقايضة وتوقيف المشاركين فيها، وهو ما يعرفه تماماً القضاء والجهاز الأمنيّ المتابع للعمليّة مع جهاز أمن الدولة".



وتابع المصدر بالقول:" اتّقوا الله بما تبقّى من الأمن والعلاقات بين لبنان وأشقائه العرب، لأن العمليّة كانت وجهتها إحدى الدول العربيّة التي أثارت تهنأتها لجهاز أمن الدولة حفيظة المتضررين".