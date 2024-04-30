ما صحة حدوث هزة ارضية في البقاع؟

نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، صحة المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية عن حدوث هزة ارضية في البقاع.