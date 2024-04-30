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ماذا تعني "العودة الطوعية"؟

خبر كاذب
2024-04-30 | 04:48
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ماذا تعني &quot;العودة الطوعية&quot;؟
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ماذا تعني "العودة الطوعية"؟

وسط انتشار مفاهيم خاطئة، أوضح الوزير السابق المحامي زياد بارود ردّاً على سؤال لصحيفة "نداء الوطن"، أنّ "العودة الطوعية" لا تعني ترك اللاجئ يقرّر إذا كان يريد أن يعود إلى بلاده أم لا، بل إنّها تعني أنّه إذا بات بإمكانه العودة فيجب عليه أن يعود. 

واضاف: "على سبيل المثال، إذا كانت المنطقة التي يتحدّر النازح منها آمنة أو أنّه لا يواجه أي مشكلة مع النظام السوري، فما الذي يمنع عودته؟ وما الذي يمنع ضبط الحدود لجهة الخروج والدخول؟ فأي سوري يدخل إلى سوريا ولا يملك إجازة عمل في لبنان، لا لزوم لأن يبقى في البلد".

 

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