صورة السنوار في اجتماع مع الخامنئي...ما حقيقتها؟

انتشرت صورة قيل أنها نادرة، وتظهر القائد العسكري لحركة حماس يحيى السنوار في حضور اجتماعي مع الإمام الخامنئي.إلا أنه تبين أن هذه الصورة قديمة، ويمكن الاطلاع عليها عبرالرسمي للخامنئي وتعود للعام 2011.