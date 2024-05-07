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نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة اكدت مطابقة الفريز اللبناني للمواصفات
خبر كاذب
2024-05-07 | 04:27
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نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة اكدت مطابقة الفريز اللبناني للمواصفات
نفت نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة في لبنان ما يتم نقله حول الفريز اللبناني وبعض الحشرات الموسمية، معتبرة أنها "أخبار بشكلٍ مغلوطٍ أو مُضخّمٍ أو غير صحيح عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي".
وأوضحت النقابة في بيان أن "التقرير الصادر عن LARI عن موضوع الفريز لا يشمل كل الفريز في لبنان، إنمّا الذي يباع دكمة وعلى العربات والبسطات على جوانب الطرقات"، مؤكدة أن "الفريز المنتج لبنانيًا فهو مطابق للمواصفات".
واشار الى أن الحديث عن الجراد، حاليًا غير وارد وصوله إلى لبنان، لأنّ الرياح شمالية غربية باردة معاكسة للرياح الجنوبية التي تجلب الجراد.
وعن الخنفساء وأنها تشير الى حدوث زلازل، فأكدت نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة ان هذا أمر غير صحيح بتاتًا، كما ان الحديث عن اصطفاف الكواكب والتسبب بزلازل، هذا غير صحيح أيضًا".
واشار البيان الى انه "بالنسبة لحشرة السونة فان وزارة الزراعة بمهامها كاملة بهذا الخصوص وهي العين الساهرة. لذا يتوجب عدم تصديق أي أخبار ترد عبر وسائل التواصل لأنها أصبحت مسيئة للمواطن".
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