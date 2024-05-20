صور مضللة لا علاقة لها بحادث طائرة الرئيس الايراني

انتشرت صور مضللة لحادث الطائرة المميت الذي راح ضحيته الرئيس الايراني ووزير الخارجية الايراني اضافة الى عدد من الاشخاص كان على متن الهليكوبتر.واليكم بعض الصور المضللة التي تعود الى حادث طائرة تدريب كانت تحلق من بيشة كوله إلى طهران، تحطمت بالقرب من المطلق (سلمان شهر) وتم العثور على حطام الطائرة في منطقة كلا كالا عباس آباد (للاطلاع على الصور التي لا تعود لحادث طائرة الرئيس الايراني).