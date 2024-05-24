مصادر مصرفية تنفي حقيقة النقاشات حول آليات رد الودائع ما دون ١٠٠ الف دولار

نفت مصادر مصرفية مطلعة ما تم تداوله أخيراً عن انقسام بين اعضاء في جمعية مصارف لبنان على خلفية لقاء عدد منهم بوفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، وما تناولته النقاشات حول آليات رد الودائع ما دون ١٠٠ الف دولار وشطب تلك التي تتجاوز هذا المبلغ.



وشددت المصادر على أن هذا الكلام يدخل في اطار حملات التضليل التي تتعرض لها المصارف، مؤكدة أن المصرفيين يعملون جميعاً لما يصب في مصلحة حماية الودائع وحق المودعين في استرجاعها.



ودعت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الجمعية في الدفاع عن حقوق المصارف والمودعين على السواء.