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نقابة عمال المخابز في بيروت: بيان ملفق وكاذب نسب الى رئيس النقابة
خبر كاذب
2024-06-07 | 11:03
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نقابة عمال المخابز في بيروت: بيان ملفق وكاذب نسب الى رئيس النقابة
اعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، انها فوجئت اليوم بصدور بيان عن رئيس النقابة النقابي شحادة المصري، وجاء في البيان، "طالعتنا بعض مواقع التواصل والاذاعات ببيان منسوب لرئيس النقابة حول نتائج تحاليل عينات الطحين التي تعود لشركة وودن بايكري، يهمنا، ان نوضح للرأي العام ولكل من يهمه الأمر أن هذا البيان ملفق وكاذب ومدسوس وليس لنا أي علاقة بهذا البيان . ونحن نقابة عمال المخابز نتابع أوضاع ومصالح ومطالب ومستحقات العمال، والحفاظ على إستمرار ديمومة العمل للطرفين اي أصحاب العمل والعمال والحفاظ على جودة ونوعية وسلامة رغيف الخبز وسلامة وصحة الغذاء لكافة منتجات المخابز والافران. ولم نطالب أي إتحاد للتعبير عن رأينا ومطالبنا عبر المؤتمر الصحافي الصادر عن النقابة الامس بتاريخ 6 حزيران".
وعملا بحق الرد سيترك للمستشار القانوني للنقابة أخذ الإجراءات المناسبة في حق الناشر المزور لهذا البيان.
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المخابز
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وكاذب
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