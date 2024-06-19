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ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟

نفى مصدر للـLBCI ما يتمّ تداوله نقلا عن لسان المبعوث الاميركي آموس هوكستين أن محاولات تسوية الوضع في شمال اسرائيل باءت بالفشل.