ما حقيقة تسريب مسابقة الكيمياء قبل انطلاق الامتحانات الرسمية؟

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي للـLBCI أن الكلام عن تسريب مسابقة الكيمياء قبل انطلاق الامتحانات الرسمية صباح اليوم عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا.