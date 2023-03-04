هذا المقال كتبته الآلة ....فنعيماً أيّها الكتّاب

هذا المقال أدناه كتبته الآلة وليس أنا، وذلك بـ15 ثانية تحديدا بعدما طلبت منها أن تكتب مقالا من 15 سطرا حول الحالة السياسية في لبنان والمخاطر التي تواجهه.



وبعد أن أجابتني باللغة الانكليزية، لم أعذّب خاطري، وطلبت منها ترجمته الى العربية بثوان وكان هذا المقال.



طبعا هي تجربة بسيطة وأعرف أن نظام الشات ج ب ت يفعل أكثر من ذلك بكثير فيكتب الأطروحات العلمية وينظم القصائد الشعرية ...والخير لقدّام.



الوضع السياسي الحالي في لبنان مقلق وخطير.



تواجه البلاد عدة أزمات، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي الشديد، وعدم الاستقرار السياسي، وجائحة كوفيد-19 المستمرة..



يعاني المشهد السياسي في لبنان من انقسامات عميقة، مع تنافس العديد من الأحزاب والفصائل على السلطة والتأثير.



وقد أدى هذا إلى جمود في تشكيل الحكومة وعدم تحقيق أي تقدم في مواجهة القضايا العاجلة التي تواجه البلاد.



واحدة من أكبر المخاطر التي تواجه لبنان هي احتمال انهيار اقتصادي كامل. تواجه البلاد نقصًا حادًا في الحاجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، مع ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الكثيرين على شراء حتى العناصر الأساسية.



علاوة على ذلك، تتدهور البنية التحتية للبلاد، مع انقطاعات الكهرباء المتكررة ونقص المياه يصبح الوضع الطبيعي. ويتفاقم ذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر، الذي يثير الشكوك بالاستثمارات الأجنبية ويؤدي إلى هجرة كبيرة للمواهب حيث يترك الأفراد البلاد بحثًا عن فرص أفضل.



ويتفاقم الوضع السياسي في لبنان بسبب التوترات الإقليمية، حيث تجد البلاد نفسها في وسط حرب وكر وفر بين إيران والمملكة العربية السعودية. وقد أدى هذا إلى زيادة التوترات الطائفية وارتفاع مستوى الجماعات المتطرفة، مما يزيد من عدم الاستقرار في البلاد.