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"التنمر الالكتروني" جزء من اللعبة السياسية اليوم؟

سيلينا بريدي الكاتب: سيلينا بريدي
رأي حر
2023-03-28 | 12:00
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&quot;التنمر الالكتروني&quot; جزء من اللعبة السياسية اليوم؟
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"التنمر الالكتروني" جزء من اللعبة السياسية اليوم؟
التنمر جزء من حياتنا، وهو نجم " اللعبة السياسية" اليوم، يستهدف سياسيا او داعميه. 

بعض حملات التنمر ليست منظّمة، وتكون انطلاقتها عشوائية، وتأخذ حيزا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعضها تطلقها حسابات زائفة على مواقع التواصل أُنشأت عن قصد وتتفاعل سريعا لدى الرأي العام، وذلك يُسمى "الجيوش الالكترونية". 

تعرّض النائب ميشال المر للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي عندما كان مرشحا للنيابة في العام 2022، بعد سؤاله عن برنامجه الانتخابي، فقال:" انا مش جايي غش الناس، لأن بعد ٤ سنين رح يسألو ويحاسبو ويقلولي انت ما عملت شي"، فسخر الجمهور بالقول إنه يترشح للانتخابات ليفعل "لا شيء"، مرفقا بفيديو يظهر جوابه بالمؤتمر الصحفي. 
 


والرئيس سعد الحريري في الذكرى السنوية الاخيرة لاغتيال والده بسبب الخاتم الذي كان يرتديه، فسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي: " الحريري مراقب ومحتجز". 
 
 
 
كما تعرّض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض للتنمّر من خلال فيديو له التُقط وهو يخرج من إحدى الحانات، فانتشر الفيديو بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبره الرواد مخمورا.


في الدول الغربية الـpolitical cyberbullying موجود أيضا.

مثلا الشعب الفرنسي الذي يتظاهر اليوم ضدّ مشروع إصلاحي جديد للحكومة الفرنسية وأحد بنودها رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64.
 
فامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بشعارات مناهضة لرئيسة الوزراء الفرنسية " وُلدت لتموت" اي باللغة الانكليزية born to die كون اسمها اليزابيت بورن. 


أيضا، وصف الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في العام ٢٠١٧ عبر حسابه على تويتر خصمته في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بأكبر فاشلة. 

بين التنمر والنقد خيط رفيع، لكن الاكيد أن كل ما سبق لا يدخل إلا ضمن استراتيجية الدعاية السياسية.
 
 
*** إن الآراء الواردة في النص تعبّر عن وجهة نظر كاتبها وبالتالي فإن موقع الـ LBCI  لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً.
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية




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