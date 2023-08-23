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إليك LBCI...

رأي حر
2023-08-23 | 12:40
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إليك LBCI...

إليك LBCI...

ايها السائل من وراء الافق عيد من ومن انا 
انا اسمي lbci 
يضمني اليه في منزله 
الفقير والغني 
الصغير والكبير 
احبني المثقف والجاهل 
الرؤساء والاجراء 
الزعماء العلماء لانني اجعل اثيري يتنفسه الجميع  
اسمي lbci 
دخلت كل قلب واسيته اعطيته فرحا وحبا وتسلية عوضت على كل من فقد هناء الحياة 
اسمي lbci 
ملأت الوقت هو العاجز عن ابراز جديده 
برزت جديده جعلت نهاره يشرق بشمس lbc
جعلت ساعاته بسرعة تمر نحو الازل 
انا التي اضأت لياليه بقناديل الابداع 
فتباهى بي الوقت لانني سبقته نحو الخلود 
انا من احبني الملايين اكثر مما احبوا الحياة فصار الحب يطلب رضائي 
لانني جعلت الحياة تغار مني 
lbci 
انا عملت فيك سنوات وانا اعلم من انت ومن تكونين 
انت امي رعرعت عمري منذ صغري وما زلت في ارجوحة الاحلام فيك تنقلت من حلم الى اخر  
احتضنتيني في السراء والضراء 
العمل فيك وسام التمييز والفخر 
اينما ذهبت بدهشة اسال اانت في lbc 
فيتجلى الاعجاب باجابتي 
منك تهتدى المحطات 
بعيدك اهديك قلبي لانه من شرايين ابداعك نبض وينبض 
عقبال المية lbci
عقبال المية الشيخ بيار ورندا وجوي وري ويارا ولكل مشاهديك وللعاملين 


مي الخليل
 
 
*** إن الآراء الواردة في النص تعبّر عن وجهة نظر كاتبها وبالتالي فإن موقع الـ LBCI  لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً.
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية




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