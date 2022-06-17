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17 حزيران 2022 - 15:04
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منتخب لبنان لكرة السلة تحت 16 سنة يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على كوريا الجنوبية 72-64

منتخب لبنان لكرة السلة تحت 16 سنة يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على كوريا الجنوبية 72-64 Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلة,لكرة,لبنان,منتخب,
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منتخب لبنان لكرة السلة تحت 16 سنة يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على كوريا الجنوبية 72-64
Lebanon News
 
 
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