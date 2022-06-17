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17 حزيران 2022 - 15:04
17/06/2022 15:04:58
منتخب لبنان لكرة السلة تحت 16 سنة يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على كوريا الجنوبية 72-64
منتخب لبنان لكرة السلة تحت 16 سنة يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على كوريا الجنوبية 72-64
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LBCI News Lebanon
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