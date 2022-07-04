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04 تموز 2022 - 12:21
04/07/2022 12:21:11
تابعوا مباراة لبنان والسعودية ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة في تمام الساعة 9:00 مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLB2 وموقع وتطبيق الـLBCI والـApple TV
تابعوا مباراة لبنان والسعودية ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة في تمام الساعة 9:00 مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLB2 وموقع وتطبيق الـLBCI والـApple TV
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LBCI News Lebanon
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