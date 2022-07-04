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04 تموز 2022 - 13:45
04/07/2022 13:45:00
تتابعون بعد قليل مباراة لبنان والسعودية ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً عبر شاشة الـLB2 وموقع وتطبيق الـLBCI والـApple TV
تتابعون بعد قليل مباراة لبنان والسعودية ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً عبر شاشة الـLB2 وموقع وتطبيق الـLBCI والـApple TV
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LBCI News Lebanon
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