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04 تموز 2022 - 14:33
04/07/2022 14:33:36
انتهاء الربع الاول من مباراة كرة السلة بتقدم المنتخب اللبناني على نظيره السعودي بفارق نقطة بنتيجة ٢٠ و ١٩
انتهاء الربع الاول من مباراة كرة السلة بتقدم المنتخب اللبناني على نظيره السعودي بفارق نقطة بنتيجة ٢٠ و ١٩
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LBCI News Lebanon
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