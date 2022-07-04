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04 تموز 2022 - 14:53
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منتخب لبنان لكرة السلة للرجال ينهي الشوط الاول بتقدمه على نظيره السعودي بنتيجة 45-31 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم

منتخب لبنان لكرة السلة للرجال ينهي الشوط الاول بتقدمه على نظيره السعودي بنتيجة 45-31 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم Lebanon, news ,lbci ,أخبار للرجال,السلة,لكرة,لبنان,منتخب,
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منتخب لبنان لكرة السلة للرجال ينهي الشوط الاول بتقدمه على نظيره السعودي بنتيجة 45-31 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
Lebanon News
 
 
 
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