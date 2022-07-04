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04 تموز 2022 - 14:53
04/07/2022 14:53:18
منتخب لبنان لكرة السلة للرجال ينهي الشوط الاول بتقدمه على نظيره السعودي بنتيجة 45-31 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
منتخب لبنان لكرة السلة للرجال ينهي الشوط الاول بتقدمه على نظيره السعودي بنتيجة 45-31 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
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LBCI News Lebanon
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