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30 تشرين الأول 2022 - 11:01
30/10/2022 11:01:26
منتخب لبنان للـRugby League يحجز مقعدًا له في بطولة العالم ٢٠٢٥ بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم ٢٠٢١ بفوز كبير على نظيره الجامايكي بنتيجة ٧٤-١٢
منتخب لبنان للـRugby League يحجز مقعدًا له في بطولة العالم ٢٠٢٥ بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم ٢٠٢١ بفوز كبير على نظيره الجامايكي بنتيجة ٧٤-١٢
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LBCI News Lebanon
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