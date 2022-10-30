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30 تشرين الأول 2022 - 11:01
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منتخب لبنان للـRugby League يحجز مقعدًا له في بطولة العالم ٢٠٢٥ بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم ٢٠٢١ بفوز كبير على نظيره الجامايكي بنتيجة ٧٤-١٢

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منتخب لبنان للـRugby League يحجز مقعدًا له في بطولة العالم ٢٠٢٥ بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم ٢٠٢١ بفوز كبير على نظيره الجامايكي بنتيجة ٧٤-١٢
Lebanon News
 
 
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