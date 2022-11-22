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22 تشرين الثاني 2022 - 15:34
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فرنسا تتقدم على استراليا بهدف المهاجم اوليفييه جيرو في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول في مواجهتهما ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر ٢٠٢٢

فرنسا تتقدم على استراليا بهدف المهاجم اوليفييه جيرو في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول في مواجهتهما ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر ٢٠٢٢ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بهدف,استراليا,تتقدم,فرنسا,
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فرنسا تتقدم على استراليا بهدف المهاجم اوليفييه جيرو في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول في مواجهتهما ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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