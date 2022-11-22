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22 تشرين الثاني 2022 - 15:34
22/11/2022 15:34:15
فرنسا تتقدم على استراليا بهدف المهاجم اوليفييه جيرو في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول في مواجهتهما ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر ٢٠٢٢
فرنسا تتقدم على استراليا بهدف المهاجم اوليفييه جيرو في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول في مواجهتهما ضمن المجموعة الرابعة في مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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