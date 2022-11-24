آخر الأخبار
24 تشرين الثاني 2022 - 13:58
24/11/2022 13:58:16
البرتغال تستهل مشوارها في كأس العالم ٢٠٢٢ بفوز صعب على غانا ٣ - ٢ ضمن منافسات المجموعة الثامنة
البرتغال تستهل مشوارها في كأس العالم ٢٠٢٢ بفوز صعب على غانا ٣ - ٢ ضمن منافسات المجموعة الثامنة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مشوارها,تستهل,البرتغال,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً