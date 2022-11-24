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24 تشرين الثاني 2022 - 13:58
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البرتغال تستهل مشوارها في كأس العالم ٢٠٢٢ بفوز صعب على غانا ٣ - ٢ ضمن منافسات المجموعة الثامنة

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البرتغال تستهل مشوارها في كأس العالم ٢٠٢٢ بفوز صعب على غانا ٣ - ٢ ضمن منافسات المجموعة الثامنة
Lebanon News
 
 
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