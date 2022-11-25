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25 تشرين الثاني 2022 - 08:01
25/11/2022 08:01:26
إيران تسجل هدفين أمام ويلز في الوقت بدل عن ضائع في مباراة المجموعة الثانية لمونديال قطر بنتيجة 2-0
إيران تسجل هدفين أمام ويلز في الوقت بدل عن ضائع في مباراة المجموعة الثانية لمونديال قطر بنتيجة 2-0
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LBCI News Lebanon
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