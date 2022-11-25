آخر الأخبار
25 تشرين الثاني 2022 - 08:01
Back

إيران تسجل هدفين أمام ويلز في الوقت بدل عن ضائع في مباراة المجموعة الثانية لمونديال قطر بنتيجة 2-0

إيران تسجل هدفين أمام ويلز في الوقت بدل عن ضائع في مباراة المجموعة الثانية لمونديال قطر بنتيجة 2-0 Lebanon, news ,lbci ,أخبار ويلز,أمام,هدفين,تسجل,إيران,
episodes
إيران تسجل هدفين أمام ويلز في الوقت بدل عن ضائع في مباراة المجموعة الثانية لمونديال قطر بنتيجة 2-0
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً