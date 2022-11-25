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25 تشرين الثاني 2022 - 10:47
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السنغال تسجّل هدفها الثالث في الدقيقة الـ83 في المباراة ضدّ قطر لتصبح النتيجة 3-1

السنغال تسجّل هدفها الثالث في الدقيقة الـ83 في المباراة ضدّ قطر لتصبح النتيجة 3-1 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثالث,هدفها,تسجّل,السنغال,
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السنغال تسجّل هدفها الثالث في الدقيقة الـ83 في المباراة ضدّ قطر لتصبح النتيجة 3-1
Lebanon News
 
 
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