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25 تشرين الثاني 2022 - 10:47
25/11/2022 10:47:32
السنغال تسجّل هدفها الثالث في الدقيقة الـ83 في المباراة ضدّ قطر لتصبح النتيجة 3-1
السنغال تسجّل هدفها الثالث في الدقيقة الـ83 في المباراة ضدّ قطر لتصبح النتيجة 3-1
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LBCI News Lebanon
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