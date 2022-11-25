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25 تشرين الثاني 2022 - 12:09
25/11/2022 12:09:04
هولندا تفتتح سريعاً التسجيل مع الاكوادور في الدقيقة الخامسة من انطلاق لقاء القمة في المجموعة الاولى من كأس العالم
هولندا تفتتح سريعاً التسجيل مع الاكوادور في الدقيقة الخامسة من انطلاق لقاء القمة في المجموعة الاولى من كأس العالم
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LBCI News Lebanon
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