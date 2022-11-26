آخر الأخبار
26 تشرين الثاني 2022 - 10:51
26/11/2022 10:51:55
بولندا ترفع تقدمها على السعودية الى ٢-٠ في الدقيقة الـ٨٢ بهدف هو الاول لليفندوفسكي في مونديال قطر 2022
بولندا ترفع تقدمها على السعودية الى ٢-٠ في الدقيقة الـ٨٢ بهدف هو الاول لليفندوفسكي في مونديال قطر 2022
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,تقدمها,ترفع,بولندا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً