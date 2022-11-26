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26 تشرين الثاني 2022 - 10:51
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بولندا ترفع تقدمها على السعودية الى ٢-٠ في الدقيقة الـ٨٢ بهدف هو الاول لليفندوفسكي في مونديال قطر 2022

بولندا ترفع تقدمها على السعودية الى ٢-٠ في الدقيقة الـ٨٢ بهدف هو الاول لليفندوفسكي في مونديال قطر 2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,تقدمها,ترفع,بولندا,
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بولندا ترفع تقدمها على السعودية الى ٢-٠ في الدقيقة الـ٨٢ بهدف هو الاول لليفندوفسكي في مونديال قطر 2022
Lebanon News
 
 
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