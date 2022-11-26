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26 تشرين الثاني 2022 - 15:02
26/11/2022 15:02:10
انطلاق مباراة الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم ٢٠٢٢
انطلاق مباراة الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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