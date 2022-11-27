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27 تشرين الثاني 2022 - 07:41
27/11/2022 07:41:22
كوستاريكا تفتتح التسجيل امام اليابان ١-٠ في الدقيقة الثمانين وتخلط اوراق المجموعة الخامسة
كوستاريكا تفتتح التسجيل امام اليابان ١-٠ في الدقيقة الثمانين وتخلط اوراق المجموعة الخامسة
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LBCI News Lebanon
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