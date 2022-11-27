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27 تشرين الثاني 2022 - 10:53
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انتصار تاريخي للمغرب على بلجيكا القوية بنتيجة ٢-٠ و تتصدر مؤقتاً المجموعة السادسة في مونديال قطر ٢٠٢٢

انتصار تاريخي للمغرب على بلجيكا القوية بنتيجة ٢-٠ و تتصدر مؤقتاً المجموعة السادسة في مونديال قطر ٢٠٢٢ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلجيكا,للمغرب,تاريخي,انتصار,
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انتصار تاريخي للمغرب على بلجيكا القوية بنتيجة ٢-٠ و تتصدر مؤقتاً المجموعة السادسة في مونديال قطر ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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