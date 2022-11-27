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27 تشرين الثاني 2022 - 15:00
27/11/2022 15:00:46
انطلاق مباراة المانيا وإسبانيا على ستاد البيت ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال قطر ٢٠٢٢
انطلاق مباراة المانيا وإسبانيا على ستاد البيت ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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